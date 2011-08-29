〔澳洲股市〕收高1.5%,但投资者依旧谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月29日电---澳洲股市周一收涨1.5%至近两周高位,之前美联储主席贝南克的讲话为美国推出进一步经济刺激措施敞开大门.不过投资者预计,全球经济指标明显波动的状况将持续下去.
尽管大盘指数上周和今日均上涨,但澳洲股市8月月线仍料将下滑,若果真如此,将为连续五个月下滑,为2008-2009年全球金融危机时期连跌六个月以来最长的一轮下跌行情.
本月迄今澳洲股市累计下挫3.6%.
据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨63.28点至4,263.3点.(完)
--编译 王洋;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。