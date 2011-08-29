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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 16:03 BJT

〔澳洲股市〕收高1.5%,但投资者依旧谨慎

路透墨尔本8月29日电---澳洲股市周一收涨1.5%至近两周高位,之前美联储主席贝南克的讲话为美国推出进一步经济刺激措施敞开大门.不过投资者预计,全球经济指标明显波动的状况将持续下去.

尽管大盘指数上周和今日均上涨,但澳洲股市8月月线仍料将下滑,若果真如此,将为连续五个月下滑,为2008-2009年全球金融危机时期连跌六个月以来最长的一轮下跌行情.

本月迄今澳洲股市累计下挫3.6%.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨63.28点至4,263.3点.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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