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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 16:21 BJT

〔新兴汇市〕FED新举措憧憬推升韩元和马币,市场情绪仍谨慎

路透新加坡8月29日电---韩国韩元和马来西亚马币(林吉特)周一上扬,在美元疲弱的情况下,银行间投机客增加了对大多数亚洲新兴货币的押注.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示可能会祭出新举措以提振低迷的美国经济,令美元走疲.

中国人民币兑美元上涨,跟随中间价创汇改新高走势,欧元亦扩大涨势,触及两个月高位,给予亚洲新兴货币更多的支撑.

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