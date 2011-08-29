〔新兴汇市〕FED新举措憧憬推升韩元和马币,市场情绪仍谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月29日电---韩国韩元和马来西亚马币(林吉特)周一上扬,在美元疲弱的情况下,银行间投机客增加了对大多数亚洲新兴货币的押注.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示可能会祭出新举措以提振低迷的美国经济,令美元走疲.
中国人民币兑美元上涨,跟随中间价创汇改新高走势,欧元亦扩大涨势,触及两个月高位,给予亚洲新兴货币更多的支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。