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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 16:31 BJT

〔金属期市〕沪铜小升,美元走软和印尼铜矿罢工威胁提供支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月29日电---上海期铜周一小升,因美元跌幅扩大,而且投资者关注全球第三大铜矿--印尼Grasberg可能发生的罢工.

但中国将要求银行缴存更多准备金的消息以及全球经济放缓的忧虑,可能会限制铜价升幅.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3小升0.3%,收报每吨67,610元人民币,上日为上升1%.

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