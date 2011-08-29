〔中国债市〕10年国债收益率涨逾10个bp,受准备金上缴范围扩大消息冲击

路透上海8月29日电---中国银行间债市周一现券收益率普涨,其中指标品种10年期国债收益率涨幅达到10个基点(bp)以上,因消息称准备金上缴范围将扩至保证金,导致债市资金面预期骤然趋紧,预计这将令到现券走势在未来一段时间内持续承压.

"这事儿基本上确定了,已经收到了通知."北京一银行交易员称,"短期内现券收益率肯定下不来,能涨多高,还得看到时候资金面的情况,毕竟现在还只是预期,真是到了缴款的时候缴不出来,那就要严重多了."

他指出,目前国债收益率已经超过今年7月的高点,金融债比那时则略低一些.央行此举的主要目的应该是为了规范相关市场,但间接的起到了收紧流动性的作用,预计资金面偏紧的情况可能在未来一段时间内还会延续,债市将持续承压.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

银行间市场周一质押式回购加权平均利率多上涨,其中14天期利率跳涨逾115个基点(bp).[CN/CN]

中国财政部周一代理发行的五年期地方政府债利率再拾升势,票面利率为4.30%.因央行将扩大准备金缴存范围的消息,打压机构对现券未来走势信心.[ID:nCN1929377]

剩馀期限近0.25年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.3469元,对应收益率3.2721%,成交103.51亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1757 4.4087

上日 3.2237 4.0747

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7684/3.7064

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7003/3.6454

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2779/4.2120

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