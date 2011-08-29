〔中国汇市〕人民币兑美元收创新高,市场预期美联储或推新刺激举措(更新版)

(新增最新报价)

* 人民币兑美元收创汇改以来新高

* 市场预期美联储或推新经济刺激举措,令美元承压

* 美元兑人民币掉期贴水收窄,因国内资金价格走高

路透上海8月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价收盘创汇改以来新高,跟随中间价涨势.因投资者预期美联储或采取新的经济刺激举措,令国际美元走势承压.

此外,中国央行计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围的消息,令国内资金价格和市场利率走高,美元兑人民币掉期贴水收窄.

"掉期本来就是反映的两个市场资金成本的比价关系,所以受到的影响较大,有些期限的掉期甚至由负转正了,"华南一银行交易员说.

他称,相比之下,即期汇价受到的影响就很小了,因为在人民币升值大背景下,没有投资者愿意持有美元,即便国内资金价格走高,也并不会较大程度上改变市场的结售汇行为.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927347]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3810 *6.3801 6.3860 *6.3883 6.3950 6.3868

注: *表示创2005年汇改以来新高

上述交易员还表示,二次汇改以来,人民币兑美元升值幅度接近7%,预计月底前即期汇价可能会维持目前水准附近震荡.

东京汇市美元兑一篮子货币在周一亚洲时段略微承压,交易商臆测,因美国经济增长前景不明朗,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会在下月出台更多刺激经济举措.[FRX/CN]

美联储主席贝南克上周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.[ID:nCN1925277]

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2810/90 6.2920

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3650/70 6.3715

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水349点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3461元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)