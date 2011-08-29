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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 17:20 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*广东志高 8 8 12 9/5簿记建档 建设银行 AA- 9/6 9/7

空调公司

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湘电集团 7 1.6 12 8/30簿记建档 民生银行 AA 8/31 9/1

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惠天热电 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/1

(000692.SZ)

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中国中冶 30 30 12 8/30簿记建档 工商银行 AAA 8/31 9/1

(1618.HK)(601618.SS) 国开行

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正泰集团 10 5 12 8/30簿记建档 农业银行 AA 8/31 9/1

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中国水利水电 22 10 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/1

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浙江农资集团 9 4 12 8/30簿记建档 农业银行 AA- 9/1 9/2

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陜西地方 10 10 12 8/30簿记建档 中信银行 AA+ 8/31 9/1

电力集团 中信证券

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欧亚集团 4 2 12 8/30簿记建档 中国银行 AA- 8/31 9/1

(600697.SS)

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白云机场 15 10 12 8/30簿记建档 中信银行 AAA 9/1 9/2

(600004.SS) 民生银行

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厦门海翼集团 17 5 12 8/30簿记建档 建设银行 AA+ 8/31 9/1

恒丰银行

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大族激光 8 5 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2

(002008.SZ)

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鹏博士 7 4 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2

(600804.SS)

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湖南湘投 20 10 12 8/31簿记建档 建设银行 AA 9/1 9/2

控股集团 恒丰银行

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*中国西电 15 7 3 9/1簿记建档 中金公司 AAA 9/2 9/5

(601179.SS) 中信银行

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中国生物 24 16 3 8/30簿记建档 兴业银行 AA+ 8/31 9/1

技术集团 交通银行

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兵器工业集团 120 15 5 8/31簿记建档 建行/招行 AAA 9/1 9/2

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天音控股 4 4 3 9/1簿记建档 渤海银行 AA- 9/2 9/3

(000829.SZ)

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注:*代表新增.(完)

--整理 周晓峰; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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