《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*广东志高 8 8 12 9/5簿记建档 建设银行 AA- 9/6 9/7
空调公司
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湘电集团 7 1.6 12 8/30簿记建档 民生银行 AA 8/31 9/1
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惠天热电 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/1
(000692.SZ)
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中国中冶 30 30 12 8/30簿记建档 工商银行 AAA 8/31 9/1
(1618.HK)(601618.SS) 国开行
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正泰集团 10 5 12 8/30簿记建档 农业银行 AA 8/31 9/1
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中国水利水电 22 10 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/1
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浙江农资集团 9 4 12 8/30簿记建档 农业银行 AA- 9/1 9/2
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陜西地方 10 10 12 8/30簿记建档 中信银行 AA+ 8/31 9/1
电力集团 中信证券
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欧亚集团 4 2 12 8/30簿记建档 中国银行 AA- 8/31 9/1
(600697.SS)
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白云机场 15 10 12 8/30簿记建档 中信银行 AAA 9/1 9/2
(600004.SS) 民生银行
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厦门海翼集团 17 5 12 8/30簿记建档 建设银行 AA+ 8/31 9/1
恒丰银行
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大族激光 8 5 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2
(002008.SZ)
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鹏博士 7 4 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2
(600804.SS)
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湖南湘投 20 10 12 8/31簿记建档 建设银行 AA 9/1 9/2
控股集团 恒丰银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*中国西电 15 7 3 9/1簿记建档 中金公司 AAA 9/2 9/5
(601179.SS) 中信银行
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中国生物 24 16 3 8/30簿记建档 兴业银行 AA+ 8/31 9/1
技术集团 交通银行
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兵器工业集团 120 15 5 8/31簿记建档 建行/招行 AAA 9/1 9/2
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天音控股 4 4 3 9/1簿记建档 渤海银行 AA- 9/2 9/3
(000829.SZ)
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注:*代表新增.(完)
--整理 周晓峰; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。