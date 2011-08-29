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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 17:22 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小升,在美国非农就业报告公布前市场观望

路透东京8月29日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一结算价小幅收高,盘中窄幅交投,重仓投资者观望,静候本周五将公布的美国非农就业数据.

TOCOM指标期胶2月合约<0#2JRU:>上涨0.8%或3日圆,结算价报每公斤363.9日圆.

上海主力1月期胶合约SNRF2上扬0.3%,收于每吨33,155元人民币,成交量为422,704口.

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