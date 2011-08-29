(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票重回地量发行,收益率持平可能性大

* 央票发行量缩至10亿元,仅为上周三分之一

* 准备金上缴范围扩大消息压制央票需求

* 中标收益率继续持平的可能性大

路透上海8月29日电---中国央行公开市场周二将招标发行10亿元人民币一年期央票,重又缩至地量发行.准备金上缴范围将扩至保证金的消息,令央行进一步紧缩调控的可能性减弱,在升息预期降温的情况下,预计明日一年期央票发行收益率持平的可能性大.

央行上周二招标发行的30亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%,终结前周升势,大大消减了升息预期;并且当日未进行正回购操作.

"现在谁还管央票啊,钱都要用来缴准备金了,"上海一银行交易员称,"发行收益率还是持平吧,看只有10个亿的量,央行也不想马上恢复公开市场回笼资金功能."

该交易员并表示,准备金上缴范围将扩至保证金的消息对债市造成很大影响,机构忙于抛券筹资备缴准备金,央票需求低迷,而央行也适时调低发行规模,推测其有意保发行收益率的稳定,避免此时公开市场收益率的变动引发加息预期的起伏,给本已风雨飘摇的二级市场雪上加霜.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.7853%.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

受该消息影响,中国银行间债市周一现券收益率普涨,其中指标品种10年期国债收益率涨幅达到10个基点(bp)以上,因准备金上缴范围将扩至保证金,导致债市资金面预期骤然趋紧,预计这将令到现券走势在未来一段时间内持续承压.[CN/CN]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续六周净投放,累计达2,190亿元人民币,其中上周净投放金额为160亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 270

正回购到期 --

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