〔中港股市〕沪市受流动性忧虑打压挫跌,恒生指数收高1.44%

* 恒指收高1.4%,沪综指挫跌1.37%

* 北京当局准备扩大准备金上缴范围,中小型银行受冲击

路透香港8月29日电---香港股市周一收高,石油生产商类股因获利不错而上涨;沪市则收低,因中国央行进一步收紧流动性的举措而承压.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

巴克莱银行分析师May Yan对客户表示,"我们相信,更仰赖保证金存款的小型银行受到的冲击会更大."

中小型银行如中信银行(0998.HK)、民生银行(1988.HK)、交通银行(3328.HK)与招商银行(3968.HK)等纷纷挫跌;而中国最大的银行--工商银行(1398.HK)则收高.

沪综指.SSEC收报2,576.413点,跌35.776点,或1.37%.上证金融地产行业指数.SSEFN大挫2.67%.

平安证券分析师王韧在策略点评中称,从各银行数据计算,预计央行扩大准备金上缴范围後,资金面影响最大的是10月和11月,其政策效果大致相当于未来六个月内上调两至三次存款准备金率,对短期市场资金面冲击明显.