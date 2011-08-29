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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 18:10 BJT

〔亚洲橡胶〕8月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 352.0 52 353.4 2

10月 355.0 102 356.5 5

11月 357.2 135 358.7 8

12月 359.7 422 361.0 40

1月 361.7 2922 363.0 212

2月 363.9 2845 365.2 222

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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