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债券 | 2011年 8月 29日 星期一 18:26 BJT

〔欧洲金融〕芬兰提议在卢森堡成立公司,控制希腊资产并作为贷款担保

路透布鲁塞尔8月29日电---据路透获悉的一份内部文件,芬兰提议将希腊的国有资产转至一家位于卢森堡的控股公司,由这家公司持有这些资产,作为对希腊新贷款的担保品.

芬兰此前要求,对希腊的进一步援助必须获得担保.若无法满足,该国可能退出救援行动,这或引发金融市场出现新的动荡.

芬兰对希腊的支持规模虽不大,但很重要,因该国AAA主权债信评级增加了7月21日达成的最新1,090亿欧元希腊援助计划的分量,该计划是希腊获得的第二次援助.

芬兰对担保品的要求已引发其它国家效仿,奥地利、荷兰、斯洛文尼亚与斯洛伐克等均要求获得类似待遇,这可能会损害欧元区为避免希腊违约所做的努力.

在这份文件中,芬兰官员提出了希腊私有化机构将如何授权资产转至卢森堡的控股公司.私有化机构将拥有该资产控股公司的全部股份,但这些股份要由一家第三方机构保管.这家控股公司因位于卢森堡,将遵照卢森堡法律来运营.

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