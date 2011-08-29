〔欧洲金融〕芬兰提议在卢森堡成立公司,控制希腊资产并作为贷款担保

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔8月29日电---据路透获悉的一份内部文件,芬兰提议将希腊的国有资产转至一家位于卢森堡的控股公司,由这家公司持有这些资产,作为对希腊新贷款的担保品.
芬兰此前要求,对希腊的进一步援助必须获得担保.若无法满足,该国可能退出救援行动,这或引发金融市场出现新的动荡.
芬兰对希腊的支持规模虽不大,但很重要,因该国AAA主权债信评级增加了7月21日达成的最新1,090亿欧元希腊援助计划的分量,该计划是希腊获得的第二次援助.
芬兰对担保品的要求已引发其它国家效仿,奥地利、荷兰、斯洛文尼亚与斯洛伐克等均要求获得类似待遇,这可能会损害欧元区为避免希腊违约所做的努力.
在这份文件中,芬兰官员提出了希腊私有化机构将如何授权资产转至卢森堡的控股公司.私有化机构将拥有该资产控股公司的全部股份,但这些股份要由一家第三方机构保管.这家控股公司因位于卢森堡,将遵照卢森堡法律来运营.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。