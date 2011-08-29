〔欧洲金融〕芬兰提议在卢森堡成立公司,控制希腊资产并作为贷款担保

路透布鲁塞尔8月29日电---据路透获悉的一份内部文件,芬兰提议将希腊的国有资产转至一家位于卢森堡的控股公司,由这家公司持有这些资产,作为对希腊新贷款的担保品.

芬兰此前要求,对希腊的进一步援助必须获得担保.若无法满足,该国可能退出救援行动,这或引发金融市场出现新的动荡.

芬兰对希腊的支持规模虽不大,但很重要,因该国AAA主权债信评级增加了7月21日达成的最新1,090亿欧元希腊援助计划的分量,该计划是希腊获得的第二次援助.

芬兰对担保品的要求已引发其它国家效仿,奥地利、荷兰、斯洛文尼亚与斯洛伐克等均要求获得类似待遇,这可能会损害欧元区为避免希腊违约所做的努力.