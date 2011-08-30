《交易视点》准备金上缴范围扩大料将债券收益率重新推向年内高点--中金

路透上海8月30日电---中国大型投行--中金公司最新研究报告称,保证金存款纳入准备金缴存范围的新政策,将令债券收益率再度上行,由于回购利率将在较长时间内保持在7月份的水平,加上8月份抢反弹的获利盘有了结动力,因此债券收益率将重新向7月份全年的高点靠拢.

从中周期来看,本次调整可能是压倒债市的最後一根稻草,但要迅速转好也十分困难,所以投资者不要急于博反弹,耐心等待市场超跌的机会,坚持大跌大买、小跌小买、上涨不追的策略.

**今年保证金存款大幅增长**

今年以来,保证金存款出现大幅增长,1-7月的累计增量接近银行存款增量的20%,馀额占银行存款的比例呈现逐月上升的趋势.

从企业角度而言,流动性紧张导致企业开具承兑汇票的意愿增强.

从银行角度而言,也有动力尽量多的开具承兑汇票并增加保证金存款规模.

第一,保证金存款纳入贷存比考核,且相对于其它存款的稳定性更强,但不需要缴纳法定准备金,所以银行会倾向于通过提高企业开票的保证金比率来将更多的一般企业存款变为保证金存款.

第二,银行能够大规模的开具承兑汇票与理财业务的发展也有关,因为银行可以将贴现後的票据转贴至表外的理财账户,而不受信贷额度的约束.

**主要目的**

我们认为最主要的目的是为了控制银行表外融资规模的过快增长,因为承兑汇票的增量在社会融资总量中仅次于贷款.

银行承兑汇票是上半年非信贷融资方式中增长最多的,如果这部分的增长因为保证金存款纳入法定准备金缴存范围而出现放缓,那麽也就会相应拉低社会融资总量的增速.相应地,银行的理财资金购买的标的也相应减少,从而影响到理财产品的发行规模和速度.

当然准备金缴存范围的扩大也可以在不继续提高法定准备金比率和公开市场难以放量的情况下,增强对流动性的回笼力度.

将法定准备金缴存范围扩大至保证金存款能够弥补公开市场回笼流动性的不足,毕竟保证金存款的规模为4.4万亿,是未缴存法定准备金的存款中规模最大的部分.

**全面下调存款准备金率可能不大**

静态的看,保证金存款需要补缴准备金大约9000亿元,并在未来6个月内分阶段完成,这个量正好与未来6个月的公开市场到期量差不多,所以我们预计公开市场操作会持续净投放,并通过1-3个月品种将部分9-11月的到期量滚动至12-2月.

由于法定比率下调带有较强的政策放松信号,我们认为央行不会轻易实施,而更倾向于通过减轻公开市场回笼力度来对冲法定准备金补缴的政策紧缩效应，如果资金面过于紧张，甚至可能会主动进行逆回购。

我们认为全面下调法定准备金比率的可能性不大,但考虑到中小银行较难通过公开市场缓冲流动性紧张的局面,不排除定向下调部分中小银行法定比率的可能.

**银行会否压缩承兑汇票规模来降低冲击?**

有一种看法认为,由于承兑汇票的期限一般为3-6个月,所以在到期後银行只需要不再继续滚动,就可以相应减少保证金存款的规模,法定准备金的实际补缴额也会明显低于9000亿元.

首先,企业开票的刚性需求依然存在,承兑汇票规模未必能持续下降.

其次,承兑汇票表外部分减少并不会减少存款的总量,改变的只是存款的形式,由保证金存款重新转化为企业或储蓄存款,不仅不会减少法定准备金的补缴量,而且还会将补缴时间提前.

**流动性影响**

尽管法定准备金每次的补缴量不及一次法定比率上调的回笼量,流动性不会出现急剧的恶化,但在年底财政存款大幅投放之前,要出现改善将十分困难,银行的超储率仍将维持在1%左右的低位,7天回购利率的平均水平将保持在4-5%之间.

首先,公开市场的净投放量和法定准备金的补缴量对于流动性整体的影响是中性的,而外汇占款的增量会被银行新增存款需要缴纳的准备金抵消掉,所以银行的超储资金在年底财政存款大幅减少之前几乎不会增加.

其次,法定准备金补缴对中小银行的流动性影响更大,所以这种不均衡会加剧回购利率的波动.

**债券收益率将向全年高点靠拢**

债券收益率将再度上行,政策性银行债可能回到7月份的高点,而国债收益率有突破前期高点的可能.由于回购利率将在较长时间内保持在7月份的水平,加上8月份抢反弹的获利盘有了结动力,因此债券收益率将重新向7月份全年的高点靠拢.

市场的调整可能不会像6-7月份那样通过二级市场抛盘大幅杀跌,而更有可能是以新债认购需求减弱、一级带动二级上行的特征来完成.供给压力较大的国债调整幅度可能会大于政策性银行债.

从中周期来看,本次调整可能是压倒债市的最後一根稻草,但要迅速转好也十分困难,所以投资者不要急于博反弹,耐心等待市场超跌的机会,坚持大跌大买、小跌小买、上涨不追的策略.

3 个月Shibor 在资金面偏紧的情况下可能会再度回升,建议投资者注意固息债和浮息债合理搭配,从票息的角度而言,Shibor 浮息债仍好于固息债,而定存浮息债则存在博央行加息的短线机会.

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