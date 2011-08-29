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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 18:37 BJT

《外汇动态》美元指数将测试近期低点--SEB

1000 GMT---欧元兑美元EUR=从稍早的两个月高位1.4550小跌,日内几近持平,因欧元兑瑞郎涨势停滞,且英国假期令欧洲外汇市场交投分外清淡.

美元指数.DXY报73.698,日内跌0.2%.瑞典北欧斯安银行(SEB)的技术分析师强调了周五出现的日内关键空头逆转型态,以及测试73.42/50附近的6/7/8月低点的可能性.

"重点要关注,如若发生向下突破,突破走势会否持续,也即会否形成反弹底部."(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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