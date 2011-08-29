〔伦敦美债〕公债价格因股市上涨而下跌,市场寄望于美国新刺激政策

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月29日电---美国公债价格周一在欧洲市场下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话引发市场猜测可能会有进一步的宽松措施出台,从而风险偏好改善,股市因此上涨.
贝南克上周五未宣布新的宽松措施,但称美联储将把9月政策会议延长至两日(9月20-21日),以考虑各种选择.[ID:nCN1928223]
分析师称,美联储9月会议可能采取延长所持公债到期时间,或者出台相关措施以扶助缓解美元融资紧张局面等举措,至于是否开始新一轮的公债购买计划,则留到稍後再做决定.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。