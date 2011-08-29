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债券 | 2011年 8月 29日 星期一 18:50 BJT

〔伦敦美债〕公债价格因股市上涨而下跌,市场寄望于美国新刺激政策

路透伦敦8月29日电---美国公债价格周一在欧洲市场下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话引发市场猜测可能会有进一步的宽松措施出台,从而风险偏好改善,股市因此上涨.

贝南克上周五未宣布新的宽松措施,但称美联储将把9月政策会议延长至两日(9月20-21日),以考虑各种选择.[ID:nCN1928223]

分析师称,美联储9月会议可能采取延长所持公债到期时间,或者出台相关措施以扶助缓解美元融资紧张局面等举措,至于是否开始新一轮的公债购买计划,则留到稍後再做决定.

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