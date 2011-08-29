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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 19:21 BJT

〔欧洲个股〕Zurich Financial执行长称不会削减所持新华人寿的15%股份

路透北京8月29日电---欧洲第四大保险商Zurich Financial ZURN.VX执行长周一称,不准备削减其所持中国新华人寿的15%股份.

消息人士本月稍早对路透说,新华人寿拟在沪港两地上市,筹资最多40亿美元.

Zurich Financial执行长Martin Senn表示,Zurich将作为一个股东继续支持新华人寿,并将于之尽可能分享相关专业技能.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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