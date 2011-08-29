〔欧洲个股〕Zurich Financial执行长称不会削减所持新华人寿的15%股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---欧洲第四大保险商Zurich Financial ZURN.VX执行长周一称,不准备削减其所持中国新华人寿的15%股份.
消息人士本月稍早对路透说,新华人寿拟在沪港两地上市,筹资最多40亿美元.
Zurich Financial执行长Martin Senn表示,Zurich将作为一个股东继续支持新华人寿,并将于之尽可能分享相关专业技能.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。