《交易视点》中国准备金新政令债市承压,投资者可放缓配置节奏--中信

路透北京8月30日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报认为，央行计划将保证金存款纳入存款准备金交存范围，将对债市收益率形成一定的上行压力，本轮债市调整持续时间可能还更长。

在策略上，我们认为投资者不宜过于悲观，建议适度放缓配置节奏，逢低买入，中期持有，品种上建议重点关注长债，组合策略建议采用哑铃型。

**通胀压力重新上升**

对于8月份的CPI同比，我们仍维持前期作出的6.0%左右的判断。而随着中秋的来临，物价将重新出现加快上涨的势头。

按目前的数据看，9月份的CPI同比仍有较大的可能性出现反弹，但同比数值不会超过7 月份。

从目前的形势看，我们仍然坚持认为下半年通胀同比回落但仍在高位运行的概率较大。

**政策展望**

上周五，央行发布了《将保证金存款纳入存款准备金交存范围的通知》，通知决定，报送一般存款馀额表时应包括保证金存款馀额，计交存款准备金。

尽管我们前期判断三季度仍存在上调存款准备金率的可能性，但央行在近期采用扩大存款准备金的交存范围的方式仍超出了我们的预期，但从政策效果上，两者基本一致。

如果欧债危机不加剧，我们认为央行下调存款准备金率来对冲的可能性不大。央行在制定这一计划时应该考虑了这一政策对流动性的影响，如果需要下调存款准备金来对冲，那麽央行会延长时间期限，而不是同时出台两个矛盾的政策。

**市场研判**

如果下半年央行不下调存款准备金率，未来资金面将非常脆弱，7天回购利率中轴将进一步抬升，尤其在季末时点，资金可能出现类似6月底的紧张局面，由此，短端利率的吸引力将大幅减弱。

短期内，为了缴存准备金，一部分机构可能会有卖债的压力，从而将对收益率形成一定的上行压力。跟7月份相比，我们认为本轮债市调整将相对温和，但持续时间可能更长。

7月份收益率大幅上行是在通胀超预期、城投债信用风险暴露、债券基金赎回及被动去杠杆等因素叠加导致的，而在目前阶段，交易型机构大规模卖债的压力不大，债市将更多呈现一级市场销售困难、二级市场成交清淡、收益率高位振荡的局面。

**投资策略**

在策略上，我们认为投资者不宜过于悲观。

对于交易型机构来说，今年以来“悲观时买入、乐观时卖出”是屡试不爽的策略。

而且从长期来看，我们认为目前仍处于配置机遇期，欧美经济放缓、紧缩政策超预期及房价下跌均有利于明年CPI回落，但由于短期内债市仍面临流动性压力。

因此，建议投资者可适度放缓配置节奏，逢低买入，中期持有，品种上建议重点关注长债，组合策略建议采用哑铃型。(完)

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