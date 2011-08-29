〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差九日来首次上扬,受印尼需求旺盛提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月29日电---亚洲柴油市场周一走强,裂解价差九个交易日来首次上扬,因有迹象显示,印尼需求旺盛.
0830GMT,柴油近月9月合约裂解价差上涨0.36美元,至17.65美元.柴油9/10月合约跨月价差微涨0.04美元,至每桶正价差0.14美元.
据报导,印尼已购买至多120万桶9月交割的含硫0.35%的柴油.此消息扶助支撑市场,而近几周高库存和需求低迷曾令柴油市场一直承压.
"我们听说印尼买入大量柴油,这有助于为市场提供部分支撑,"一位驻新加坡的馏分油交易商称.
9月柴油裂解价差上涨0.37美元,至每桶较迪拜原油升水17.66美元.
航煤裂解价差微涨0.32美元,至每桶19.71美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.85 126.25 126.05 124.85 +1.20 +0.96
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.75 124.15 123.95 122.60 +1.35 +1.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.95 125.35 125.15 123.85 +1.30 +1.05
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.90 125.30 125.10 124.90 +0.20 +0.16
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.30 123.13 +1.17 +0.95
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.44 123.31 +1.13 +0.92 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。