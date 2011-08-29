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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 19:16 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差九日来首次上扬,受印尼需求旺盛提振

路透新加坡8月29日电---亚洲柴油市场周一走强,裂解价差九个交易日来首次上扬,因有迹象显示,印尼需求旺盛.

0830GMT,柴油近月9月合约裂解价差上涨0.36美元,至17.65美元.柴油9/10月合约跨月价差微涨0.04美元,至每桶正价差0.14美元.

据报导,印尼已购买至多120万桶9月交割的含硫0.35%的柴油.此消息扶助支撑市场,而近几周高库存和需求低迷曾令柴油市场一直承压.

"我们听说印尼买入大量柴油,这有助于为市场提供部分支撑,"一位驻新加坡的馏分油交易商称.

9月柴油裂解价差上涨0.37美元,至每桶较迪拜原油升水17.66美元.

航煤裂解价差微涨0.32美元,至每桶19.71美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.85 126.25 126.05 124.85 +1.20 +0.96

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.75 124.15 123.95 122.60 +1.35 +1.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.95 125.35 125.15 123.85 +1.30 +1.05

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.90 125.30 125.10 124.90 +0.20 +0.16

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.30 123.13 +1.17 +0.95

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.44 123.31 +1.13 +0.92 (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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