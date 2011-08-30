《交易视点》中国准备金新政令资金面3-6个月存忧,应持低久期策略--中信

路透北京8月30日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，央行扩大准备金缴存范围将使得资金面在未来3-6月存在趋紧的持续担忧，债市收益率可能承受一定压力，投资者应该保持相对较低的久期，可重点考虑3年期以内的中高等级信用债。

**央行政策变动带来调整压力**

央行扩大准备金缴存范围对资金面是较大的利空，分阶段缴存使得该政策对资金面的紧缩效应并不是集中性的，而是长时间的作用，这可能使得市场对于未来3-6月资金面趋紧的担忧持续存在，回购利率水平因此预计仍将保持相对较高水平。

对于短融市场来说，可能会因此受到一定冲击，但是上周五短融市场对此已经有一定的反应，目前1年期AAA短融收益率达5.65%左右，隐含相当强的资金面紧缩预期，而且在资金面可能偏紧的背景下，维持相对较短的久期更为合理，投资者可在本周市场对政策的反应过後逐步对短融进行配置。

近期的中票市场受国内外经济和政策相关因素共同影响，8月上半月，海外因素的影响居主导地位，因此收益率有所下行。

而上周市场对于海外经济危机的预期有所缓解之後，市场关注的焦点回到国内，恰逢近期央票利率上行、准备金缴存范围扩大的因素利空消息冲击，使得收益率再度上行，达到甚至超过前期高点。

我们在上周的周报中也提及，“如果准备金率再次上调（虽然上调的可能性在下降），则可能对市场形成明显冲击”，本周市场可能仍将受央行准备金政策变动的影响，处于弱势局面，收益率可能因此承受一定压力。

**政策已无明显加码的必要性**

然而需要关注的是，毕竟通胀水平已经基本见顶，即使9月份可能有所反弹，但逐步回落仍然是大概率事件，而且目前经济增速也相对合理，因此货币政策虽然难言放松，但已无继续明显加码的必要性；

在通胀、经济增长和货币政策等基本面因素难有较大利空的背景下，同时考虑到上周五中票市场收益率对这一政策已有一定反映，因此也不宜高估准备金政策变动对于市场的冲击；

总体来看，在资金面可能偏紧的市场状况下，我们认为投资者仍可重点考虑3年期以内的中高等级信用债，保持相对较低的久期，对于长期限和低等级品种可相对谨慎。

当然，海外因素同样是目前市场最大的不确定性因素之一，如果欧洲债务危机爆发使得欧元区遭受重创，在2008年金融危机的记忆仍然较为深刻前提下，国内市场对于经济增长、通胀和政策的预期可能大大改变，从而带动债券市场走强，因此对于欧美市场的走向，仍然应该密切关注。

**交易所短久期高评级信用债有投资价值**

对于交易所债券市场，我们仍然推荐持有短久期（2 3年品种）的高信用等级品种，这类债券无论绝对收益率还是相对银行间的收益水平，均处于3年来的高点，处于具有投资价值的区间；

另外，与交易所的回购成本比较，这类债券回购养券仍然有利可图。(完)

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