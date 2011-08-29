〔东南亚股市〕反弹,因全球投资信心改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月29日电---东南亚股市周一在清淡交投中上涨,绩优股领涨,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话引发了该国或进一步采取刺激措施的希望後,当地投资者纷纷挖掘有投资价值的股票.
不过外资买盘依旧稀少,该地区部分股市今日休市.长期以来表现不佳的越南股市今日涨幅最大,上周有数据显示该国通胀率或已触顶.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高1.59%,成交量降至月度均值的0.7倍.
马来西亚股市.KLSE小升0.17%,之後将因假期休市,周五重新开市.泰国股市.SETI上涨1.8%,创下两周来最大涨幅.越南股市.VNI飙升2.2%,为逾一周来最大涨幅.
菲律宾股市.PSI周一、周二休市.印尼股市.JKSE本周将休市一周.
投资者将贝南克的讲话解读为给采取刺激措施打开了大门,但许多交易员认为其提振经济的能力有限.这使得投资者将关注点重新投向东南亚地区的经济基本面,尤其是相对良好的消费领域前景.
Asia Plus Securities国际股票销售部门主管Andrew Yates说:"东南亚地区股市反弹,市场似乎未受如此之多坏消息的太大影响..."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。