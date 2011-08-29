〔东南亚股市〕反弹,因全球投资信心改善

路透曼谷8月29日电---东南亚股市周一在清淡交投中上涨,绩优股领涨,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话引发了该国或进一步采取刺激措施的希望後,当地投资者纷纷挖掘有投资价值的股票.

不过外资买盘依旧稀少,该地区部分股市今日休市.长期以来表现不佳的越南股市今日涨幅最大,上周有数据显示该国通胀率或已触顶.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高1.59%,成交量降至月度均值的0.7倍.

马来西亚股市.KLSE小升0.17%,之後将因假期休市,周五重新开市.泰国股市.SETI上涨1.8%,创下两周来最大涨幅.越南股市.VNI飙升2.2%,为逾一周来最大涨幅.

菲律宾股市.PSI周一、周二休市.印尼股市.JKSE本周将休市一周.

投资者将贝南克的讲话解读为给采取刺激措施打开了大门,但许多交易员认为其提振经济的能力有限.这使得投资者将关注点重新投向东南亚地区的经济基本面,尤其是相对良好的消费领域前景.

Asia Plus Securities国际股票销售部门主管Andrew Yates说:"东南亚地区股市反弹,市场似乎未受如此之多坏消息的太大影响..."