〔国际油市〕亚洲石脑油价格接近三周半高位,裂解价差下探一周低点

路透新加坡8月29日电---亚洲石脑油价格周一接近三周半高位,而裂解价差下滑约3.5%至一周低点,不过跨月价差在每吨逆价差6.00美元处持坚.

印度基于离岸价格(FOB)的现货升水仍持坚于每吨16美元上方,高于8月均值的每吨13.40美元左右,因欧洲向亚洲出口的石脑油数量有限.

一位交易员说,"每次亚洲市场疲软时,欧洲市场就会强劲,从而提振东方国家市场的人气."

欧洲市场通常供给过剩,需要依靠亚洲市场来消化部分石脑油.但目前西方国家需求稳健,限制了对亚洲的套利交易.

汽油裂解价差位于每桶11美元上方,远高于今年迄今平均的每桶约6.34美元,因供给趋紧提振人气.

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.50美元,至每吨966.50美元,为8月4日触及967.50美元以来最高.

10月上半月和11月上半月互换逆价差连续第四日持稳在每吨6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌4.88美元至每吨升水133.33美元,为8月22日触及每吨130.13美元以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.33美元至每桶17.53美元,为8月16日触及18.21美元以来最高.

汽油裂解价差下跌0.35美元,至每桶11.41美元,为两日低点.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 966.00/967.00 965.00 +1.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.92/105.02 104.80 +0.17

9月石脑油互换NAF-1M-S 958.00/960.00 956.50 +2.50

10月石脑油互换NAF-2M-S 954.13/956.13 952.13 +3.00

97号现货汽油GL97-SIN 127.36/127.46 126.81 +0.60

95号现货汽油GL95-SIN 125.73/125.83 125.18 +0.60

92号现货汽油GL92-SIN 122.45/122.55 122.00 +0.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.48/17.58 17.20 +0.33 (完)