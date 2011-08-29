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金融服务 | 2011年 8月 29日 星期一 19:49 BJT

〔标题新闻〕没有必要在已达成的协议之外对欧洲银行业实施进一步的资本金重整--欧盟执委会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE77S0AU]

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