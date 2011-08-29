〔德国数据〕8月CPI初值为较前月下滑0.1%,较上年同期成长2.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林8月29日电---德国统计局周一公布初步数据显示,该国8月通胀率稍稍放缓,消费者物价指数(CPI)初值较上年同期上涨2.3%,符合预估.
数据还显示,8月CPI初值较上月下滑0.1%,也与路透调查预估一致.7月则为成长0.4%.
另外,德国8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期成长2.4%,路透调查预估为成长2.5%.7月HICP则为较上年同期成长2.6%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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