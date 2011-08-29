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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 20:15 BJT

〔德国数据〕8月CPI初值为较前月下滑0.1%,较上年同期成长2.3%

路透柏林8月29日电---德国统计局周一公布初步数据显示,该国8月通胀率稍稍放缓,消费者物价指数(CPI)初值较上年同期上涨2.3%,符合预估.

数据还显示,8月CPI初值较上月下滑0.1%,也与路透调查预估一致.7月则为成长0.4%.

另外,德国8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期成长2.4%,路透调查预估为成长2.5%.7月HICP则为较上年同期成长2.6%.

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