〔表格〕美国7月个人支出较上月增长0.8%,个人所得按月增0.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月29日电---美国商务部周一公布:
* 7月个人所得增长0.3%(预估为增长0.3%),6月为增长0.2%(前值为增长0.1%).
* 7月个人支出较上月增长0.8%(预估为增长0.5%),6月为下滑0.1%(前值为下滑0.2%).
* 7月实质个人支出较前月上升0.5%,为2009年12月来最大升幅,6月修正後为持平(前值为持平).
* 7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月增长0.4%,6月修正後为下滑0.1%(前值为下滑0.2%).
* 7月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.8%,6月为升2.6%(前值为升2.6%).
* 7月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(市场预估升0.2%),6月为上升0.2%(前值为升0.1%).
* 7月核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%,6月为上升1.4%(前值为升1.3%).
* 美国7月PCE物价指数较上年同期涨幅创下2008年10月以来最高,核心PCE物价指数较上年同期涨幅创2010年5月以来最高.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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