〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步下滑,交投清淡

路透新加坡8月29日电---亚洲燃料油市场周一进一步下滑,即将成为即期的10月/11月遭遇强大的卖兴.由于明日新加坡逢假期休市,且今日英国休市,市场流动性稀薄.

跨月价差连续第三个交易日走弱,收于逆价差3.38美元,仍是交投作为活跃的合约,成交约10万吨,主要是因为10月基本面趋弱.

此外,近月9月/10月跨月价差持坚于月度高位,报每吨逆价差6.00美元左右,成交相对较少,不足10万吨,因其作为点价工具即将到期.

一位在新加坡的西方交易员说:"两个月份都反映出基本面非常好,不过我认为10月下行空间有限,因为可能不会有充足的符合规格的船货流入."

"10月套利流量或增大,但大部分是加勒比船货,黏度、密度都很高,需要调和.市场可能会仍缺乏符合规格的船货."

10月到岸的西方套利船货持稳在320-330万吨,为5月来的高位.

交易员表示,市场将继续受到自本月初以来供需基本面趋紧的支撑,这种状况料在9月达到顶峰,届时总体供给预计将达到年内低点,西方套利船货的流入量将低于300万吨.

9月裂解价差走阔0.42美元,报每桶较迪拜原油贴水5.74美元.10月裂解价差下跌0.39美元,报每桶贴水6.48美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 660.40 660.70 660.55 658.63 1.92 0.29

现货380CST燃料油 FO380-SIN 653.25 653.50 653.38 651.38 2.00 0.31

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 659.00 661.00 660.00 656.00 4.00 0.61

380CST船用燃料油升水 5.75 7.50 6.63 4.63 2.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.75 7.00 6.88 6.50 0.38 5.77 (完)