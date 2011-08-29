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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 21:27 BJT

〔美国热股〕飓风Irene损失难估,再保险公司ALLSTATE股价盘前上扬

路透纽约8月29日电---据灾难模型公司Eqecat,飓风Irene预计对地产业造成巨大损失,不过因为大风灾害的不确定性,损失数据仍难以估算.

再保险公司ALLSTATE CORP(ALL.N)股价周一盘前上涨3.7%,报25.14美元.

PROGRESSIVE CORP(PGR.N)周五收盘价为18.24美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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