〔美国热股〕飓风Irene损失难估,再保险公司ALLSTATE股价盘前上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月29日电---据灾难模型公司Eqecat,飓风Irene预计对地产业造成巨大损失,不过因为大风灾害的不确定性,损失数据仍难以估算.
再保险公司ALLSTATE CORP(ALL.N)股价周一盘前上涨3.7%,报25.14美元.
PROGRESSIVE CORP(PGR.N)周五收盘价为18.24美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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