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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 21:53 BJT

〔美国股市〕开高1%,交投料清淡

路透纽约8月29日电---美国股市周一开盘上涨逾1%,受助于欧洲和亚洲股市涨势,希腊两家大银行可能合并的消息对欧亚股市形成部分支撑.

而飓风Irene周末对纽约市造成的损失小于预期,亦令投资者的担忧减轻.

道琼工业指数.DJI盘初上涨144.85点,或1.28%,报11,429.39点;标准普尔500指数.SPX涨15.67点,或1.33%,报1,192.47点.Nasdaq指数.IXIC涨33.04点,或1.33%,报2,512.89点.(完)

--编译 侯向明;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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