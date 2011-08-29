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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 21:42 BJT

〔美国银行〕美国银行按部就班出售所持建行股份,股价盘初上涨

路透纽约8月29日电---纽约时报周六报导称,美国银行(BAC.N)正在"执行"减持逾半数中国建设银行(0939.HK)股份的"计划",多家亚洲及中东主权财富基金正协商购买这些股份.[ID:nCN1928599]

周一盘初美国银行股价大涨3.09%,报8.0美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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