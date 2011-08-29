〔美国银行〕美国银行按部就班出售所持建行股份,股价盘初上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月29日电---纽约时报周六报导称,美国银行(BAC.N)正在"执行"减持逾半数中国建设银行(0939.HK)股份的"计划",多家亚洲及中东主权财富基金正协商购买这些股份.[ID:nCN1928599]
周一盘初美国银行股价大涨3.09%,报8.0美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。