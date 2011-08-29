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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 21:57 BJT

〔美国个股〕美国银行拟出售131亿股中国建行股份,持股比例将降至10%以下

路透8月29日电---美国银行(BAC.N)公布:

* 同意出售"131亿股"(非"13.1亿股")中国建设银行股份.

* 将保留5%的中国建设银行股份.

* 此项出售预计将获得83亿美元现金收入.

* 此项出售的税後收益约为33亿美元.

* 此次出售後所持中国建设银行股票比例将降至10%以下.

* 该项出售预计将在2011年第三季完成.

* 该交易将通过向一组投资者私下出售来完成.(完)

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