〔美国个股〕美国银行拟出售131亿股中国建行股份,持股比例将降至10%以下

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月29日电---美国银行(BAC.N)公布:
* 同意出售"131亿股"(非"13.1亿股")中国建设银行股份.
* 将保留5%的中国建设银行股份.
* 此项出售预计将获得83亿美元现金收入.
* 此项出售的税後收益约为33亿美元.
* 此次出售後所持中国建设银行股票比例将降至10%以下.
* 该项出售预计将在2011年第三季完成.
* 该交易将通过向一组投资者私下出售来完成.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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