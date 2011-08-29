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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 22:05 BJT

〔表格〕美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,预估为下降1.3%

路透8月29日电---全美不动产协会(NAR)周一公布,美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,至89.7,预估为下降1.3%.

7月 6月 前值 10年7月

指数 89.7 90.9 90.9 78.4

7月 6月 前值 11年7月/10年7月

变动(%) -1.3 2.4 2.4 14.4

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--编译 母红;审校 利棣儿

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