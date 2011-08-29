〔USDA报告〕8月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 08/25/11 08/18/11 08/18/11 08/26/10
初值 修正值 前值
小麦 23,441 18,848 17,421 27,662
燕麦 0 25 5 0
大麦 0 124 124 0
玉米 27,314 32,081 29,513 53,386
高粱 1,495 2,570 2,570 2,020
大豆 8,244 10,917 10,854 8,580
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 276,051 240,221
燕麦 151 26
大麦 2,918 236
玉米 1,766,532 1,864,844
高粱 150,066 162,789
大豆 1,481,090 1,450,494
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。