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商品期货 | 2011年 8月 29日 星期一 23:05 BJT

〔USDA报告〕8月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月29日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 08/25/11 08/18/11 08/18/11 08/26/10

初值 修正值 前值

小麦 23,441 18,848 17,421 27,662

燕麦 0 25 5 0

大麦 0 124 124 0

玉米 27,314 32,081 29,513 53,386

高粱 1,495 2,570 2,570 2,020

大豆 8,244 10,917 10,854 8,580

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 276,051 240,221

燕麦 151 26

大麦 2,918 236

玉米 1,766,532 1,864,844

高粱 150,066 162,789

大豆 1,481,090 1,450,494

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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