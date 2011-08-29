〔欧元债市〕德债期货因股市上涨而下跌,市场关注意大利公债标售

* 美联储主席贝南克的讲话为那些预期第三轮量化宽松政策的人们提供了支撑

* 德国公债下跌,因股市上涨且市场对经济数据较为敏感

* 西班牙和意大利公债在公债标售测试前持稳

* 欧洲央行减少公债买入量幅度高于预期

路透伦敦8月29日电---德债期货周一下跌,追随美国公债走势,因一些投资者转投入股市,另外消费者支出数据强劲增长令人们对美国经济衰退的担忧降温.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在上周五的重要讲话中为采取更多措施提振经济、减少失业人数敞开了大门,市场内风险偏好上升.

德债期货FGBLc1跌94个跳动点,至134.27,英国今日的公众假期抑制了交投.欧洲股市.FTEU3今日上涨约1.55%.

市场人气改善,另外三周来欧洲央行买入新债应帮助意大利周二成功标售最多80亿欧元公债,分别为三年、七年和10年期公债.

数据显示,欧洲央行上周公债买入量从前周的143亿欧元降至66.51亿欧元,路透调查分析师此前预计为100亿欧元.

周二意大利将进行公债标售,周四是西班牙,周五法国将进行竞标,这是近期内对市场人气的主要测试.

分析师称,如果标售结果令人失望,欧洲央行可能加速其步伐,更积极买入意大利和西班牙公债.

西班牙10年期ES10YT=TWEB和意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率分别升至5.02%和5.10%,接近欧洲央行开始干预市场时的区间高端.

市场可能将对美国经济加剧疲弱的信号高度敏感,这将支持新一轮刺激政策.制造业活动和非农就业等重要数据将于本周稍後公布.

"目前市场正在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)8月会议记录,以及即将出炉的经济数据,它们可能导致美联储在下次FOMC会议上采取进一步决策,"法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq称.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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