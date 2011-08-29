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债券 | 2011年 8月 29日 星期一 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.045%,投标倍数为4.75

路透华盛顿8月29日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.045

中值 0.035

低值 0.020

投资 0.046

价格 99.977250

高值得标比率 49.18%

投标倍数 4.75

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,813,300

总投标 128,321,754,300

竞争性投标得标 25,329,262,000

非竞争性投标得标 696,551,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/01

到期日 2012/03/01

CUSIP码 912795Z46

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

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