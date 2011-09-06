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债券 | 2011年 9月 6日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.030%,投标倍数为4.54

路透华盛顿9月6日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.030

中值 0.020

低值 0.000

投资 0.031

价格/得标

价格 99.992417

比率 88.45%

投标倍数 4.54

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,405,200

总投标 131,676,635,200

竞争性投标得标 28,019,470,000

非竞争性投标得标 780,935,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/08

到期日 2011/12/08

CUSIP码 9127953X7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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