〔美国债市〕本周ABS一级市场料在飓风IRENE过後和劳工节假期前保持淡静

IFR纽约8月29日电---本周美国有资产担保的证券(ABS)一级市场料仍保持淡静,因飓风IRENE的影响仍在评估中,且本周为暑期的最後一周.

多数发行人将暂缓新券发行,直至投资者结束夏季假期重返市场.

标普稍早称,预计在劳工节假期後,美国ABS,商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)和担保贷款凭证(CLO)活动将反弹.

标普在一份报告中称,因市场近期波动而暂缓部分原定于8月入市交易的发行人预计将在9月重返市场.

标普预计,ABS发行将重回月均120亿美元的水平,预计有数宗汽车和学生贷款交易将入市.标普还指出,月底前可能有多至六宗CMBS交易发行.如果市场波动性缓解,预计将有部分8月推迟发行的CLO交易入市.

根据美国银行美林的分析师提供的信息,上周ABS利差按周基本持稳.二级市场成交量也较为清淡,但投资者继续涌向汽车和信用卡ABS以寻求结构性产品市场的流动性.

摩根大通的分析师称,二级市场上,两年期以下的短期固息AAA评级银行卡和优质汽车贷款ABS利差处于和接近危机後收窄的水平.

AAA三年期固息信用卡和优质汽车贷款指导性利差分别收窄至互换上浮12个和25个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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