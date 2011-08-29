〔欧洲股市〕在成交清淡中收升,周期性股票带领市场作技术性反弹

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升1.3%

* 包括汽车和化工股在内的周期类股领涨今日的技术性升势

* 希腊银行业并购提振银行股

路透伦敦8月29日电---欧洲股市周一在交投清淡中收升,周期性股票带领大盘技术反弹,受助于美国经济数据及预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周将再有行动刺激美国经济.

并购消息支持欧洲股市上涨,此前希腊的银行Alpha Bank(ACBr.AT)和EFG EurobankEFGr.AT宣布计划合并,可能预示希腊的银行业将进一步整合.

欧盟执委会表示,没有必要在已达成的协议之外对欧洲银行业实施进一步的资本金重整,对国际货币基金组织总裁拉加德周末呼吁欧洲银行业者充实资本的言论不予理会.消息增加欧洲股市的正面人气.

STOXX欧洲600银行指数.SX7P收升2%,希腊的National Bank of Greece (NBGr.AT)涨幅居前,暴涨29%.诸如法国兴业银行(SOGN.PA)等该地区权重股也上扬.该股劲扬3.6%.

交易商称,英国股市今日因假休市导致欧洲其他市场的成交量锐减,令今日涨势的劲道和可信度难以评估.

指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.27%,报930.74点.成交量仅为其90天日均值的三分二.上周股市收涨1%.

"今天市场在低交易量下从严重超卖水准作技术性反弹,"一北欧交易商说,德国股市DAX指数.GDAXI攀升2.39%,但在相对强弱指标图表上该指数仍接近超卖水准.

周期性股票涨幅居前,STOXX欧洲600汽车和零部件指数.SXAP,化工指数.SX4P和建筑及材料指数.SXOP涨幅在1.9-3%之间,令8月录得的两位数跌幅有所收窄.

英国富时100指数.FTSE因假休市,;德国股市DAX指数.GDAXI上扬2.39%,报5,670.07点;法国CAC-40指数.FCHI上涨2.16%,至3,154.20点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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