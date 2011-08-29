〔全球金市〕现货金收低但扳回部分跌幅,受股市上涨打压

* 受银行和保险类股涨势带动美股上扬

* 美元日圆和瑞郎上涨,但兑欧元下挫

* 现货金下跌2.25%,COMEX期金下滑0.45%

路透纽约/伦敦8月29日电---金价周一在交投淡静中扳回稍早较深跌幅,现货金下跌约2.25%,此前美股因投资者的风险偏好增加而上涨.

但金价跌幅有限,其在市场具有不确定或恐慌之际因避险功能受到追捧,一些市场人士认为金价下跌时是买入的良机.

"我们看到金价从低位反弹,金价与股市具有反向关联关系,但市场对黄金仍有积压买盘,"MF Global驻芝加哥资深市场策略师Adam Klopfenstein称.

1800GMT时,现货金XAU=跌2.28%,报每盎司1,783.20美元.上周金价波动较大,从纪录高位1,911.46美元下跌逾200美元,滑向1,700美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ1下跌10.6美元,报收于每盎司1,786.7美元,跌幅为0.60%.

美国股市上涨,因希腊两家大型银行的合并暗示欧洲正在努力解决它的融资问题,同时美国消费者支出反弹缓和了对经济再次衰退的忧虑.

黄金在交投稀疏中涨跌有限,由于英国今日因银行假期而休市,市场交投淡静,纽约则在飓风袭击美国东海岸後市场人士稀少.

美元走强亦打压金价,美元兑日圆和瑞郎上涨,因美国消费者支出数据强劲降低了人们对经济再次衰退的担心.

但一些市场人士称,美国股市上涨和美国经济数据好坏不一应使短期内金价处于区间走势.

现货银XAG=跌约2%,报每盎司40.44美元,追随黄金疲势.现货铂金XPT=下滑0.5%,报1,817.99美元,现货钯金XPD=从上周五收盘价752美元挫至747.95美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1788.40 -5.70 -0.3% 25.8%

COMEX白银期货 SIU1 40.546 -0.406 0.0% 31.1%

COMEX铂金期货 PLV1 1825.00 -1.90 -0.1% 2.6%

COMEX钯金期货 PAU1 753.95 -2.40 -0.3% -6.1%

现货金 XAU= 1782.79 -46.60 -2.5% 25.6%

现货银 XAG= 40.31 -1.18 -2.8% 30.6%

现货铂金 XPT= 1819.00 -8.65 -0.5% 2.9%

现货钯金 XPD= 749.99 -2.01 -0.3% -6.2%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)