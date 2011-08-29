〔纽约金属〕COMEX期铜因美元上涨而收低,但跌幅受限

* 美元兑日圆,瑞郎上涨,但兑欧元下跌

* 美国股市攀升

* 美国消费者支出数据缓和投资者对经济衰退的担忧

路透纽约8月29日电---纽约商品期货交易所(COMEX)周一扭转稍早升势小幅下跌,当时因美国公布强劲的个人支出数据後,美元转跌为升,不过期铜从美股上涨寻获支持,令其跌幅受限.

伦敦市场因假休市,纽约市场上班的职员减少,因暴风吹袭美国东岸,市场交投清淡,期铜升跌幅度均受限.

纽约商品期货交易所(COMEX)交投最活跃的9月期铜HGU1结算价下跌1.25美分,报每磅4.0865美元,约在8月交投区间的中端.稍早,该合约上升至4.1140美元,低见4.0575美元.

美国消费者支出数据缓和了人们对美国经济再次衰退的担忧,美元走强,兑日圆和瑞郎上涨,令期铜承受一些压力,

不过,一些市场人认为美股上涨及美国好坏不一的经济读数应该使期铜短期陷入区间交投.

美国7月个人支出较上月增长0.8%(预估为增长0.5%),6月为下滑0.1%(前值为下滑0.2%).[ID:nCN1930619]

以下为1628GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 409.90 -1.85 -0.45 444.70 -7.83

LME期铝 2375.00 14.00 +0.59 2470.00 -3.85

LME期铜 8800.00 -230.00 -2.55 9600.00 -8.33

LME期铅 2722.00 321.00 +13.37 2550.00 6.75

LME期镍 24100.00 3225.00 +15.45 24750.00 -2.63

LME期锡 23805.00 405.00 +1.73 26900.00 -11.51

LME期锌 2517.00 339.50 +15.59 2454.00 2.57

上海期铝 17370.00 -10.00 -0.06 16840.00 3.15

上海期铜 67610.00 170.00 +0.25 71850.00 -5.90

上海期锌 17125.00 35.00 +0.20 19475.00 -12.07

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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