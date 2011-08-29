〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于供应担忧和股市劲扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨,受助于今年美国玉米产量预期被调降,股市上扬且美元疲弱.
但涨幅受限,且收盘价远低于日高,投资者因超买技术信号获利了结.
新作12月合约触及7.79美元的合约新高,高于周五触及的7.68-1/2美元的高位.
有关今年美国玉米收成较低和产量前景下降的预期提振玉米期货至合约薪高.
Pro Farmer周五发布的农户简报预计,2011年美国玉米产量为1,248.4万蒲式耳,低于美国农业部预估的1,291.4万蒲式耳.农业部将于9月12日公布最新预期.
一农业气象专家称,预计本周美国中西部的结荚大豆和灌浆玉米将承受来自乾旱天气的进一步压力.
美国农业部称,上周出口检验玉米2,730万蒲式耳,低于预估的3,000-3,400万蒲式耳.
12月玉米期货CZ1上扬3美分,收报7.70美元.
今日CBOT玉米成交量预估为297,691口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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