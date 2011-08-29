〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及六个半月高位,受助于美国产量担忧

路透芝加哥8月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨,交易商指因市场担忧美国中西部乾旱少雨的天气状况可能影响产量前景.

近月大豆合约Sc1在技术图表上触及六个半月高位.

CBOT大豆期货成交活跃,成交量较30日均值高约17%.

一农业气象专家称,预计乾旱少雨天气本周将影响美国中西部多数地区作物的生长,当地的大豆作物正处于结荚期.

美国中西部现货豆粕价格持稳至上扬,受助于季节性供应紧缺和压榨利润率疲弱,後者可能令豆粕产量减少.

美国农业部报告称,上周出口检验大豆824.4万蒲式耳,在700万-1,100万蒲式耳的预估区间内.

CFTC数据显示,截至8月23日当周,大型投机客所持CBOT大豆净多头头寸翻番,至94,835口,较前一周增长49,954口.

Pro Farmer周五在为期一周的田间巡查结束後发布的农户简报预计,今年美国大豆产量为30.83亿蒲式耳,每英亩产量为41.8蒲式耳.高于农业部最新预估的30.56亿蒲式耳,和每英亩41.4蒲式耳.

CBOT-11月大豆SX1涨23-1/2美分,报每蒲式耳14.47美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收涨3.2美元,报每短吨379.2美元.9月豆油合约BOc1上扬1.40美分,收报每磅58美分.

预估CBOT大豆成交量为172,928口,豆油成交107,489口,豆粕成交81,906口.

以下为CBOT农产品期货在1908GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 756.25 3.75 0.5% 20.2%

CBOT大豆Sc1 1438.00 23.25 1.6% 3.2%

CBOT豆粕SMc1 379.20 3.20 0.9% 2.4%

CBOT豆油BOc1 58.00 1.40 2.5% 0.5%

CBOT小麦Wc1 757.25 -5.00 -0.7% -4.7%

CBOT稻米RRc1 1723.00 24.00 1.4% 23.1%

EU小麦BL2X1 214.00 3.75 1.8% -15.2%

NYMEX原油期货CLc1 87.32 1.95 2.3% -4.4%

道琼工业指数.DJI 11,512 228 2.0% -0.6%

现货金XAU= 1785.79 -42.25 -2.3% 25.8%

欧元/美元EUR= 1.4505 0.001 0.1% 8.7%

美元指数.DXY 73.7240 -0.0900 -0.1% -6.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1541 -41 -2.6% -13.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)