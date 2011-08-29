〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跳升至三个半月高位,期糖下滑

路透纽约8月29日电---阿拉比卡咖啡期货周一大涨至三个半月高位,因供应紧张和基金买盘,尽管市场被认为严重超买且是时候修正.

可可期货亦大幅攀升,期糖下跌.英国市场因假期休市,而许多市场人士在飓风Irene周日吹袭纽约後离场,市场成交清淡.

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨5.25美分,或约2%,报每磅2.8445美元,为5月10日以来最高结算价.

"咖啡劲升,且我们看到不断有回补空头,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith说.

交易员表示,阿拉比卡咖啡期货也从美元走弱,基金和投资者买盘得到支持.

美国可可期货亦攀升,交投清淡.

指标12月可可期货升至其200天移动均线切入位大约3,109美元上方,吸引更多买兴.

"可可受技术面推动,加之可可质量问题及预计明年产量下降,两者均提供潜在的支持,"Penson Futures分析师Bill Raffety说.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1升60美元,报每吨3,135美元.

原糖期货价格回落,因投资者继续结清头寸.

ICE-10月原糖期货SBV1跌0.33美分,收报每磅29.89美分.(完)