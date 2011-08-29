〔美国债市〕机构债利差收窄,因公债价格回落

IFR波士顿8月29日电---美国机构债较可比公债利差周一多数收窄约0.5-1个基点,公债价格因股市劲扬而回落,但成交清淡令波动幅度被放大.

TRACE成交量很低,总额为46.73亿美元,成交宗数为3,330口.

今日上午,房贷美FMCC.OB标售30亿美元三个月和六个月短期债券,各15亿美元.三个月标售得标利率为0.030%,较之前一周高出1.7个基点.六个月标售得标利率为0.100%,较前一周高出2个基点.

三个月和六个月标售的投标倍数分别为3.62和3.57.

在9月7日房贷美宣布发债计划前,无新机构债入市.

本周机构回赎总额为102.75亿美元,低于上周的382.08亿美元.房利美将回赎25.95亿美元,房贷美回赎10亿美元和联邦住房贷款银行(FHLB)回赎66.8亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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