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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 22:06 BJT

〔表格〕美国8月消费者信心指数为44.5,预估为52.0--经济咨商会

路透8月30日电---美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为44.5,7月修正後为59.2,前值为59.5.

此前路透访问的分析师预估中值显示,8月消费者信心指数料为52.0.

以下为具体数据:

8月 7月 7月初值 6月

整体指数 44.5 59.2 59.5 57.6

现况指数 33.3 35.7 35.7 36.6

预期指数 51.9 74.9 75.4 71.6(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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