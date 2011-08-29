〔美国债市〕MBS利差收窄,因股市大涨

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥8月29日电---美国股市周一劲扬,道指急升逾250点.10年期公债大幅回落近三分之四个大点,至98-22,收益率报2.273%,2/10年期公债收益率差扩阔6.7个基点,报206个基点.
MBS市场是典型的夏末假期成交清淡状况,因很多投资者离场度假,或是受飓风IRENE造成的损害影响.
Tradeweb公布成交量为30日均值的71%,卖家数量超过买家.
与上周五走势相同,票息较高且年期较短的MBS表现出众,因许多投资者认为对政府再融资计划引发的MBS价格回落担忧过度,因国会中民主和共和两党争执不下.多数分析师认为,国会不会通过立法来扶助信用受损的借款人进行再融资.不过,多数市场人士预期HARP计划将有所调整且将会扩大,这可能会导致再融资活动有所增加.
巴克莱资本的分析师认为,这已被市场消化,但预计在奥巴马总统在9月初公布经济计划前,票息较高MBS将继续因相关消息而受压.换句话说,较高票息MBS可能对标题风险作出负面反应,因票息在5.5%和以上的MBS存在很大的溢价.
全美不动产协会(NAR)周一公布,美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,至89.7,预估为下降1.3%.[ID:nCN1931011]
周二的关注点是美联储公布联邦公开市场委员会(FOMC)的8月9日会议记录.另外还有标普Case-Shiller房价指数和消费者信心数据公布.(完)
--编译 母红;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。