〔美国债市〕MBS利差收窄,因股市大涨

IFR芝加哥8月29日电---美国股市周一劲扬,道指急升逾250点.10年期公债大幅回落近三分之四个大点,至98-22,收益率报2.273%,2/10年期公债收益率差扩阔6.7个基点,报206个基点.

MBS市场是典型的夏末假期成交清淡状况,因很多投资者离场度假,或是受飓风IRENE造成的损害影响.

Tradeweb公布成交量为30日均值的71%,卖家数量超过买家.

与上周五走势相同,票息较高且年期较短的MBS表现出众,因许多投资者认为对政府再融资计划引发的MBS价格回落担忧过度,因国会中民主和共和两党争执不下.多数分析师认为,国会不会通过立法来扶助信用受损的借款人进行再融资.不过,多数市场人士预期HARP计划将有所调整且将会扩大,这可能会导致再融资活动有所增加.

巴克莱资本的分析师认为,这已被市场消化,但预计在奥巴马总统在9月初公布经济计划前,票息较高MBS将继续因相关消息而受压.换句话说,较高票息MBS可能对标题风险作出负面反应,因票息在5.5%和以上的MBS存在很大的溢价.

全美不动产协会(NAR)周一公布,美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,至89.7,预估为下降1.3%.[ID:nCN1931011]

周二的关注点是美联储公布联邦公开市场委员会(FOMC)的8月9日会议记录.另外还有标普Case-Shiller房价指数和消费者信心数据公布.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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