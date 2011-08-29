〔纽约汇市〕美元兑瑞郎和日圆上涨,受消费者支出数据提振

* 美元兑日圆和瑞郎上涨,兑欧元下跌

* 美国消费者支出增长,经济衰退担忧暂时减轻

* 希腊银行业合并支撑风险偏好

* 瑞郎下跌

路透纽约8月29日电---周一美元兑日圆和瑞郎走强,因美国消费者支出数据强劲,减少了美国再次衰退的担忧.

美国商务部周一公布,7月个人支出较上月增长0.8%,预估为增长0.5%.全美不动产协会(NAR)周一公布,美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,至89.7,预估为下降1.3%.[ID:nCN1930619][ID:nCN1931011]

"今早公布美国经济数据後,美联储官员应会对美国经济前景略感良好,但与支出相比,个人所得增长缓慢,导致美联储官员无法放任经济自由发展."GFT Forex外汇研究部门总监Kathy Lien称.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周推迟作出更多经济措施的决议,给予其更多评估美国经济的时间.

美联储打开更多经济措施的大门,凸显了对即将公布的数据的关注,其中包括周五公布密切受到关注的美国就业数据.

周一风险偏好盛行,全球股指上扬,此前传来希腊第二大和第三大银行--Eurobank EFGr.AT与Alpha Bank (ACBr.AT)合并的消息.

分析师称,此次交易显示欧洲正在解决金融系统问题,且方向正确.

"随着传出希腊银行可能并购的报导,以及欧洲领导人发出的言论试图平息危机进一步蔓延的揣测,对于主权危机的担忧短暂减轻,交易商在周初重新寻求收益率."网站DailyFX.com外汇分析师Michael Boutros称.

在电子交易平台EBS上,美元兑瑞郎CHF=EBS上涨1.2%,报0.8161瑞郎.欧元最新上涨1.4%,报1.18500瑞郎.欧元兑瑞郎触及7月8日以来最高,而美元兑瑞郎触及7月22日以来最高.

随着避险资金流减少,瑞郎自上周五以来一直全面承压.瑞银UBSN.VX上周五威胁拟对客户银行用于交易清算的现金帐户收费,以阻止这些客户囤积瑞郎.

"今日是整体风险偏好基调,且希腊银行业稳定也有一定因素,因这利好欧元,特别是利多欧元兑瑞郎."花旗部门CitiFX的G10分析师Greg Anderson称.

美债收益率上涨,有利于美元兑日圆.

美元兑日圆JPY=EBS在EBS上走高0.2%报76.83日圆,持于本月所创纪录低位75.941日圆之上.

EBS平台上,欧元兑美元EUR=EBS上涨,走高0.1%至1.45138美元,预计支撑位在100日移动均线1.43666处.欧元兑美元触及7月5日以来最强水准.(完)

--编译 田建华;审校 李军

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