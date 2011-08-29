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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 04:58 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元触及三周高位,受全球股市上涨扶助

路透多伦多8月29日电---周一加元上涨,追随北美股市涨势,因希腊银行业合并以及美国消费者支出反弹,提振投资者的风险偏好.

"我们看到美国主要股指涨幅在2-3%之间,所以加元与股市之间正面的联动关系继续主导走势."道明证券(TD Securities)首席外汇分析师Shaun Osborne称.

加元兑美元CAD=D4触及盘中高点0.9741加元或1.0265美元,为8月4日以来最强,随後加元回落至0.9771加元或1.0234美元.

上周五收盘加元报0.9830加元或1.0173美元.

多伦多主要股指上涨1.44%.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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