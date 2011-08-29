〔韩国数据〕9月经季节调整後的制造业信心指数降至两年低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月30日电---韩国央行周二公布数据显示,9月制造业信心指数降至两年低位,受对全球需求放缓的担心加剧打压.
央行在声明中称,9月经季节调整後制造业信心指数从8月的90跌至80,为2009年8月同样触及80以来的最低.
该数据亦创下2008年11月下挫11点以来最大单月跌幅,当时全球金融市场和经济处于几十年来最糟糕阶段.
韩国央行称其在8月16至23日调查了全国1,643家制造业企业,它们代表23个主要行业.(完)
--编译 于春红;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。