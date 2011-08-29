〔韩国数据〕9月经季节调整後的制造业信心指数降至两年低点

路透首尔8月30日电---韩国央行周二公布数据显示,9月制造业信心指数降至两年低位,受对全球需求放缓的担心加剧打压.

央行在声明中称,9月经季节调整後制造业信心指数从8月的90跌至80,为2009年8月同样触及80以来的最低.

该数据亦创下2008年11月下挫11点以来最大单月跌幅,当时全球金融市场和经济处于几十年来最糟糕阶段.

韩国央行称其在8月16至23日调查了全国1,643家制造业企业,它们代表23个主要行业.(完)