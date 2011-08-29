〔纽约期市〕ICE期棉小幅收升,交投清淡

路透纽约8月29日电---棉花期货周一小幅收升,因投资者买盘极其稀疏,分析师说,市场缺乏买兴及没有推动市场的消息,或使本周期棉交投淡静.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收升0.60美分,报每磅1.0492美元,盘中交投区间介于1.035-1.0578美元.

汤森路透初步数据显示,总成交量略多于4,500口,根据ICE Futures数据,可能录得逾20个月来最低日成交量.

分析师表示,玉米和大豆价格走强,使投资者紧盯着谷物市场,造成对棉花缺乏兴致.

交易商说,12月合约似乎陷入1美元心理关口水准至1.0416美元左右的区间,後者是支持位,在上周被跌破.

交易商正考虑飓风Irene对美国佛吉尼亚州,北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州棉花造成如何的损坏.降水降在盛铃的棉花将严重损害棉花质量.

周一美国农业部公布的一周作物生长报告显示,截止8月28日,北卡罗莱纳州的棉花盛铃率为40%,南卡罗莱纳州的棉花盛铃率为11%,佛吉尼亚州的棉花盛铃率为8%.

暴风在8月28日吹袭这些州.

交易商表示,市场人士了解暴风对棉花的影响後,将等待下月美国农业部公布供需报告,获得2011/12市场年全球及美国供/需情况的更多资料.

根据交易提供的数据,8月26日未平仓合约触及146,987口.

ICE Futures美国数据显示,周五总成交量为8,194口,不及上日录得16,655口的一半.(完)