〔加拿大股市〕在能源和银行股带动下普涨,盘中触及一周高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月29日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周一攀升至一周高位,能源和银行股带领市场普涨,因利好的美国数据和欧洲银行合并消息提振投资者对风险较高资产的胃纳.
全球股市跟随油价攀升,希腊两大银行合并是欧洲地区传来的一则少有的令投资者鼓舞的消息.
美国7月消费支出意外大涨,暗示经济并未滑回衰退,进一步提振市场人气.
10大类股全数收涨,能源股领涨,劲扬2.6%. Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跳升3.47%.
权重的金融股收高1.5%,加拿大丰业银行(BNS.TO)攀升2%.宏利金融(MFC.TO)(MFC.TO)大涨4.6%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高177.34点,或1.44%,报12,504.85点,稍早触及8月18日以来最高12,523.92点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选