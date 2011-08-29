版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 05:23 BJT

〔加拿大股市〕在能源和银行股带动下普涨,盘中触及一周高位

路透多伦多8月29日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周一攀升至一周高位,能源和银行股带领市场普涨,因利好的美国数据和欧洲银行合并消息提振投资者对风险较高资产的胃纳.

全球股市跟随油价攀升,希腊两大银行合并是欧洲地区传来的一则少有的令投资者鼓舞的消息.

美国7月消费支出意外大涨,暗示经济并未滑回衰退,进一步提振市场人气.

10大类股全数收涨,能源股领涨,劲扬2.6%. Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跳升3.47%.

权重的金融股收高1.5%,加拿大丰业银行(BNS.TO)攀升2%.宏利金融(MFC.TO)(MFC.TO)大涨4.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高177.34点,或1.44%,报12,504.85点,稍早触及8月18日以来最高12,523.92点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐