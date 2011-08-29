〔美国债市〕公债价格下跌,受股市上涨及强劲的消费者支出数据打压

* 投资者风险偏好改善削减了对公债的买盘

* 美国消费者支出创下五个月来最大涨幅

* 受到飓风袭击後,市场交投清淡,走势震荡

路透纽约8月29日电---美国公债价格周一下跌,因投资者转投入股市且美国消费者支出意外大幅上升缓和了人们对美国经济可能陷入衰退的担忧.

交易商和投资者称,希腊两家大型银行的合并令人乐观地认为,欧洲正在努力解决其债务问题,从而削减了对美国公债的避险需求.

"基本上我们是在对股市走势和个人支出数据上升作出反应,"D.A. Davidson & Co驻西雅图固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称.

周末来势凶猛的飓风Irene袭击了美国东海岸,公债在淡静交投中走势震荡.大雨中断了通勤线路,一些交易商无法上班,不过该飓风造成的损失低于一些人此前的预期.

据公债经纪商ICAP数据,截至周一午後中段,公债成交量只是常规日均成交量的大约一半.

周一公布的数据显示,美国7月个人支出较上月增长0.8%,[ID:nCN1930619]为五个月来最大增幅,为美国经济带来一丝希望,此前一连串经济数据暗示经济大幅放缓.

"美国经济持续缓慢增长,个人所得和支出数据意外强劲,消费者表现良好,"Pioneer Investments USA驻波士顿投资组合经理Richard Schlanger称,该公司在全球管理着大约2,600亿美元资产.

7月个人支出数据带动美股三大股指分别涨逾2%.

"如果有人担心人们正在谈论的衰退风险,这一个人支出数据将是反对经济衰退看法的另一论点,至少截至7月,美国经济似乎不是太差,"野村证券驻纽约分析师Jeffrey Greenberg称.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌23/32,收益率报2.28%,较上周五涨9个基点,30年期公债US30YT=RR价格下挫1-20/32,收益率报3.62%,较上周五涨8个基点.

在相对淡静的交投中,欧洲债务危机重新获得交易商的些许关注.

在卡塔尔的帮助下,希腊的银行Alpha(ACBr.AT)和EFG EurobankEFGr.AT合并,这料将带动更多交易以支撑欧洲银行体系.欧洲银行体系已因该地区主权债务危机而受到重创.

另外全美不动产协会(NAR)周一公布,美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,符合分析师预期.[ID:nCN1931011]

本周将公布的重大经济数据将是周五政府将公布的8月非农就业数据.路透调查分析师预估中值显示,8月新增非农就业岗位为7.5万个,低于7月时增加的11.7万个,失业率料持平在7月的9.1%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (-01/32) 0.207

五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (-09/32) 0.997

10年期公债US10YT=RR 98-21/32 (-25/32) 2.278

30年期公债US30YT=RR 102-07/32(-1-21/32) 3.628 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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