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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 07:47 BJT

〔日本数据〕7月家庭支出较上年同期下降2.1%,跌幅小于逾期

路透东京8月30日电---日本政府周二公布的数据显示,经价格调整的日本7月家庭支出较上年同期下降2.1%.在消费自3月天灾中复苏之际,家庭支出的降幅缩窄.

市场预估中值为,7月家庭支出较上年同期下降3.0%.6月为减少3.5%.

7月经季节调整的家庭支出较上月增加0.7%,家庭平均支出为280,046日圆(3,637.67美元).

7月受薪者家庭支出较上年同期下滑2.6%.

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