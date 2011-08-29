〔日本数据〕7月家庭支出较上年同期下降2.1%,跌幅小于逾期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月30日电---日本政府周二公布的数据显示,经价格调整的日本7月家庭支出较上年同期下降2.1%.在消费自3月天灾中复苏之际,家庭支出的降幅缩窄.
市场预估中值为,7月家庭支出较上年同期下降3.0%.6月为减少3.5%.
7月经季节调整的家庭支出较上月增加0.7%,家庭平均支出为280,046日圆(3,637.67美元).
7月受薪者家庭支出较上年同期下滑2.6%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选